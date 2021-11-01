Bedrijvengids
Blockchain.com
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf

Blockchain.com Salarissen

Blockchain.com's salaris varieert van $107,529 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer aan de onderkant tot $231,985 voor een Technisch Programma Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Blockchain.com. Laatst bijgewerkt: 9/12/2025

$160K

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van $30K+ (soms $300K+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Software Engineer
Median $108K

Data Engineer

Business Development
$149K
Data Scientist
$201K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Marketing
$142K
Product Designer
$177K
Product Design Manager
$180K
Software Engineering Manager
$179K
Technisch Programma Manager
$232K
Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Bij Blockchain.com zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)

Heb je een vraag? Stel deze aan de community.

Bezoek de Levels.fyi community om in contact te komen met werknemers van verschillende bedrijven, carrièretips te krijgen, en meer.

Bezoek Nu!

Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Blockchain.com is Technisch Programma Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $231,985. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Blockchain.com is $178,055.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Blockchain.com

Gerelateerde Bedrijven

  • Computer Futures
  • Sojern
  • Bitstamp
  • FLEXE
  • OakNorth
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen