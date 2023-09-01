Blinkit Salarissen

Blinkit's salaris varieert van $1,656 in totale vergoeding per jaar voor een Accountant aan de onderkant tot $84,834 voor een Software Engineer aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Blinkit . Laatst bijgewerkt: 9/12/2025