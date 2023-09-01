Blinkit Salarissen

Bedrijvengids
Blinkit's salaris varieert van $1,656 in totale vergoeding per jaar voor een Accountant aan de onderkant tot $84,834 voor een Software Engineer aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Blinkit. Laatst bijgewerkt: 9/12/2025

$160K

Software Engineer
Software Engineer 1 $34.7K
Software Engineer 2 $48.1K
Software Engineer 3 $84.8K

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Data Scientist
Median $47.8K
Product Manager
Median $43.2K

Accountant
$1.7K
Administratief Assistent
$4.8K
Business Operations Manager
$44K
Business Analist
$24.6K
Data Analist
$20.6K
Human Resources
$4.4K
Programma Manager
$14K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Blinkit is Software Engineer at the Software Engineer 3 level met een jaarlijkse totale beloning van $84,834. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Blinkit is $29,655.

