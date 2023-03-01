Bedrijvengids
Blinkist
Blinkist Salarissen

Blinkist's salaris varieert van $49,575 in totale vergoeding per jaar voor een Marketing aan de onderkant tot $165,219 voor een Chief of Staff aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Blinkist. Laatst bijgewerkt: 9/6/2025

$160K

Software Engineer
Median $76.2K
Chief of Staff
$165K
Human Resources
$53.4K

Marketing
$49.6K
Product Manager
$115K
Software Engineering Manager
$95.5K
Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Blinkist is Chief of Staff at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $165,219. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Blinkist is $85,814.

