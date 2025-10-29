Blend360 Data Scientist Salarissen

Het mediane Data Scientist vergoedinspakket in India bij Blend360 bedraagt in totaal ₹1.88M per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Blend360's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/29/2025

Mediaan Pakket Blend360 Data Scientist Hyderabad, TS, India Totaal per jaar ₹1.88M Niveau L2 Basissalaris ₹1.88M Stock (/yr) ₹0 Bonus ₹0 Jaren bij bedrijf 2 Jaren Jaren ervaring 3 Jaren

+ ₹5.03M + ₹7.72M + ₹1.73M + ₹3.03M + ₹1.91M Don't get lowballed

Nieuwste Salarisinzendingen

​ Tabelfilter Abonneren Toevoegen Salaris Toevoegen Compensatie Toevoegen

Bedrijf Locatie | Datum Niveau Naam Label Jaren Ervaring Totaal / Bij Bedrijf Totale Compensatie ( INR ) Basis | Aandelen (jr) | Bonus Geen salarissen gevonden Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Ontvang meldingen van nieuwe salarissen Exporteer DataBekijk Openstaande Vacatures

HR / Recruitment? Maak een interactief aanbod

Bijdragen

Wat is het vestigingsschema bij Blend360 ?

Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox Abonneer je op geverifieerde Data Scientist aanbiedingen . Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie → Voer Je E-mailadres In Voer Je E-mailadres In Abonneren Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.