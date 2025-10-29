Bedrijvengids
Blend360
Blend360 Business Analist Salarissen

Het mediane Business Analist vergoedinspakket in United States bij Blend360 bedraagt in totaal $100K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Blend360's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/29/2025

Mediaan Pakket
company icon
Blend360
Senior Data Analyst
New York, NY
Totaal per jaar
$100K
Niveau
-
Basissalaris
$100K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Jaren bij bedrijf
1 Jaar
Jaren ervaring
1 Jaar
Wat zijn de carrièreniveaus bij Blend360?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Nieuwste Salarisinzendingen
Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Business Analist bij Blend360 in United States ligt op een jaarlijkse totale beloning van $115,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Blend360 voor de Business Analist functie in United States is $100,000.

