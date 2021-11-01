Blend360 Salarissen

Blend360's salaris varieert van $23,422 in totale vergoeding per jaar voor een Data Scientist in India aan de onderkant tot $160,800 voor een Data Science Manager in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Blend360 . Laatst bijgewerkt: 9/5/2025