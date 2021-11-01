Bedrijvengids
Blend360
Blend360 Salarissen

Blend360's salaris varieert van $23,422 in totale vergoeding per jaar voor een Data Scientist in India aan de onderkant tot $160,800 voor een Data Science Manager in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Blend360. Laatst bijgewerkt: 9/5/2025

$160K

Data Scientist
Median $23.4K
Software Engineer
Median $31.6K

Data Engineer

Business Analist
Median $100K

Data Analist
$53.7K
Data Science Manager
$161K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Blend360 is Data Science Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $160,800. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Blend360 is $53,730.

