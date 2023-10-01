Bedrijvengids
    Blankfactor is a software development company specializing in fintech and other industries. They offer comprehensive digital solutions and services to meet the needs of their clients.

    2015
    300
    $50M-$100M
