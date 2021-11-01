Bedrijvenoverzicht
Black Sesame Technologies
Black Sesame Technologies Salarissen

Het salarisbereik van Black Sesame Technologies varieert van $85,224 in totale vergoeding per jaar voor een Personeelszaken aan de onderkant tot $193,800 voor een Hardware Ingenieur aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Black Sesame Technologies. Laatst bijgewerkt: 8/23/2025

$160K

Software Engineer
Median $190K
Hardware Ingenieur
$194K
Personeelszaken
$85.2K

Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij Black Sesame Technologies is Hardware Ingenieur at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $193,800. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij Black Sesame Technologies is $190,000.

Overige bronnen