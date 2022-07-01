Bedrijvengids
Bitrise
Bitrise Salarissen

Bitrise's salaris varieert van $52,260 in totale vergoeding per jaar voor een Product Designer in Hungary aan de onderkant tot $209,040 voor een Software Engineer in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Bitrise. Laatst bijgewerkt: 9/12/2025

$160K

Marketing
$95.4K
Product Designer
$52.3K
Product Manager
$125K

Programma Manager
$133K
Software Engineer
$209K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Bitrise is Software Engineer at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $209,040. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Bitrise is $124,936.

Andere Bronnen