Bedrijvengids
BioXcel Therapeutics
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf

BioXcel Therapeutics Salarissen

BioXcel Therapeutics's salaris varieert van $99,818 in totale vergoeding per jaar voor een Data Science Manager aan de onderkant tot $102,008 voor een Software Engineer aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van BioXcel Therapeutics. Laatst bijgewerkt: 11/20/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Data Science Manager
$99.8K
Software Engineer
$102K
Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij BioXcel Therapeutics is Software Engineer at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $102,008. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij BioXcel Therapeutics is $100,913.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor BioXcel Therapeutics

Gerelateerde Bedrijven

  • Airbnb
  • Roblox
  • PayPal
  • SoFi
  • Intuit
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/bioxcel-therapeutics/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.