Bio-Techne Salarissen

Bio-Techne's salaris varieert van $84,000 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer aan de onderkant tot $157,785 voor een Mechanisch Ingenieur aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Bio-Techne. Laatst bijgewerkt: 10/9/2025

$160K

Software Engineer
Median $84K
Data Scientist
$121K
Mechanisch Ingenieur
$158K

Programma Manager
$121K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Bio-Techne is Mechanisch Ingenieur at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $157,785. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Bio-Techne is $120,747.

