BigBear.ai Salarissen

Het salarisbereik van BigBear.ai varieert van $109,450 in totale vergoeding per jaar voor een Data Wetenschapper aan de onderkant tot $173,865 voor een Product Designer aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van BigBear.ai . Laatst bijgewerkt: 8/19/2025