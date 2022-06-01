Bedrijvenoverzicht
BigBear.ai
BigBear.ai Salarissen

Het salarisbereik van BigBear.ai varieert van $109,450 in totale vergoeding per jaar voor een Data Wetenschapper aan de onderkant tot $173,865 voor een Product Designer aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van BigBear.ai. Laatst bijgewerkt: 8/19/2025

$160K

Software Engineer
Median $118K

Full-Stack software-ingenieur

Klantensucces
$171K
Data Wetenschapper
$109K

Product Designer
$174K
Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij BigBear.ai is Product Designer at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $173,865. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij BigBear.ai is $144,363.

