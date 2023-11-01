Bedrijvenoverzicht
BIC Salarissen

Het salarisbereik van BIC varieert van $48,878 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer in France aan de onderkant tot $219,708 voor een Programmamanager in Canada aan de bovenkant.

$160K

Data Analist
$75.9K
Programmamanager
$220K
Software Engineer
$48.9K

Software Engineering Manager
$122K
Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij BIC is Programmamanager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $219,708. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij BIC is $98,734.

Overige bronnen