Bedrijvenoverzicht
BHP
Werk je hier? Claim je bedrijf

BHP Salarissen

Het salarisbereik van BHP varieert van $58,621 in totale vergoeding per jaar voor een Verkoop aan de onderkant tot $194,281 voor een Accountant aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van BHP. Laatst bijgewerkt: 8/19/2025

$160K

Word betaald, niet bespeeld

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en realiseren regelmatig verhogingen van €30.000+ (soms €300.000+).Laat je salaris onderhandelen of je cv beoordelen door de echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Software Engineer
Median $103K

Full-Stack software-ingenieur

Accountant
$194K
Bedrijfsontwikkeling
$121K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Data Wetenschapper
$128K
Geologisch Ingenieur
$156K
Hardware Ingenieur
$78.5K
Informatietechnoloog (IT)
$88.5K
Werktuigbouwkundige
$138K
Product Designer
$101K
Productmanager
$142K
Projectmanager
$159K
Verkoop
$58.6K
Solution Architect
$94.2K
Technisch Programma Manager
$181K
Ontbreekt je functie?

Zoek naar alle salarissen op onze vergoedingspagina of voeg je salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

The highest paying role reported at BHP is Accountant at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $194,281. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at BHP is $124,515.

Uitgelichte vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor BHP

Gerelateerde bedrijven

  • Airbnb
  • Google
  • SoFi
  • Roblox
  • Intuit
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Overige bronnen