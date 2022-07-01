Bedrijvenoverzicht
Bestow
Werk je hier? Claim je bedrijf

Bestow Salarissen

Het salarisbereik van Bestow varieert van $34,423 in totale vergoeding per jaar voor een Civiel Ingenieur aan de onderkant tot $172,891 voor een Productmanager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Bestow. Laatst bijgewerkt: 8/19/2025

$160K

Word betaald, niet bespeeld

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en realiseren regelmatig verhogingen van €30.000+ (soms €300.000+).Laat je salaris onderhandelen of je cv beoordelen door de echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Civiel Ingenieur
$34.4K
Product Designer
$134K
Productmanager
$173K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Software Engineer
$125K
Ontbreekt je functie?

Zoek naar alle salarissen op onze vergoedingspagina of voeg je salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij Bestow is Productmanager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $172,891. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij Bestow is $129,875.

Uitgelichte vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Bestow

Gerelateerde bedrijven

  • Fidelity Investments
  • United Airlines
  • State Farm
  • Liberty Mutual
  • John Hancock
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Overige bronnen