BENTELER
BENTELER Business Operations Manager Salarissen

De gemiddelde Business Operations Manager totale vergoeding bij BENTELER varieert van CZK 1.54M tot CZK 2.2M per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor BENTELER's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 12/4/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

$83.3K - $97.4K
Czech Republic
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
$72.6K$83.3K$97.4K$104K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

Bijdragen
Wat zijn de carrièreniveaus bij BENTELER?

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Business Operations Manager bij BENTELER ligt op een jaarlijkse totale beloning van CZK 2,204,250. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij BENTELER voor de Business Operations Manager functie is CZK 1,544,859.

