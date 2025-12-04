Bedrijvengids
BenQ
BenQ Business Development Salarissen

De gemiddelde Business Development totale vergoeding in Taiwan bij BenQ varieert van NT$676K tot NT$947K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor BenQ's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 12/4/2025

Wat zijn de carrièreniveaus bij BenQ?

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Business Development bij BenQ in Taiwan ligt op een jaarlijkse totale beloning van NT$947,023. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij BenQ voor de Business Development functie in Taiwan is NT$676,445.

Andere Bronnen

