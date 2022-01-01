Bedrijvengids
Benevity Salarissen

Benevity's salaris varieert van $40,275 in totale vergoeding per jaar voor een Klantenservice aan de onderkant tot $128,036 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Benevity. Laatst bijgewerkt: 11/14/2025

Software Engineer
Median $91.3K

Full-Stack Software Engineer

Product Designer
Median $87.3K
Product Manager
Median $92.3K

Software Engineering Manager
Median $128K
Business Analist
$72.3K
Klantenservice
$40.3K
Programma Manager
$58.9K
Solution Architect
$91.5K
Technisch Programma Manager
$53.9K
Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Bij Benevity zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)

Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Benevity is Software Engineering Manager met een jaarlijkse totale beloning van $128,036. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Benevity is $87,266.

