Benchling
Benchling Revenue Operations Salarissen

De gemiddelde Revenue Operations totale vergoeding bij Benchling varieert van $116K tot $163K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Benchling's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 12/4/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

$126K - $147K
United States
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
$116K$126K$147K$163K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
Options

Bij Benchling zijn Options onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Revenue Operations bij Benchling ligt op een jaarlijkse totale beloning van $163,030. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Benchling voor de Revenue Operations functie is $116,450.

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/benchling/salaries/revops.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.