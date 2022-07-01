Bedrijvenoverzicht
BEN
BEN Salarissen

Het salarisbereik van BEN varieert van $109,450 in totale vergoeding per jaar voor een Data Wetenschapper in Brazil aan de onderkant tot $224,400 voor een Data Science Manager in United States aan de bovenkant.

$160K

Data Analist
$115K
Data Science Manager
$224K
Data Wetenschapper
$109K

Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij BEN is Data Science Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $224,400. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij BEN is $115,420.

Overige bronnen