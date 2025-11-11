Bedrijvengids
Bell Integrator Kwaliteitsborging (QA) Software Engineer Salarissen in Russia

Het mediane Kwaliteitsborging (QA) Software Engineer vergoedinspakket in Russia bij Bell Integrator bedraagt in totaal RUB 1.31M per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Bell Integrator's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/11/2025

Mediaan Pakket
company icon
Bell Integrator
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Moscow, MC, Russia
Totaal per jaar
RUB 1.31M
Niveau
Middle
Basissalaris
RUB 1.31M
Stock (/yr)
RUB 0
Bonus
RUB 0
Jaren bij bedrijf
1 Jaar
Jaren ervaring
1 Jaar
Wat zijn de carrièreniveaus bij Bell Integrator?
Block logo
+RUB 4.78M
Robinhood logo
+RUB 7.34M
Stripe logo
+RUB 1.65M
Datadog logo
+RUB 2.89M
Verily logo
+RUB 1.81M
Nieuwste Salarisinzendingen
ToevoegenSalaris ToevoegenCompensatie Toevoegen

Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Bijdragen

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Kwaliteitsborging (QA) Software Engineer bij Bell Integrator in Russia ligt op een jaarlijkse totale beloning van RUB 3,204,203. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Bell Integrator voor de Kwaliteitsborging (QA) Software Engineer functie in Russia is RUB 1,307,376.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Bell Integrator

