Bell Integrator Frontend Software Engineer Salarissen in Russia

Het mediane Frontend Software Engineer vergoedinspakket in Russia bij Bell Integrator bedraagt in totaal RUB 1.91M per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Bell Integrator's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/11/2025

Mediaan Pakket Bell Integrator Frontend Software Engineer Moscow, MC, Russia Totaal per jaar RUB 1.91M Niveau Software Engineer Basissalaris RUB 1.91M Stock (/yr) RUB 0 Bonus RUB 0 Jaren bij bedrijf 1 Jaar Jaren ervaring 6 Jaren

+ RUB 4.78M + RUB 7.33M + RUB 1.65M + RUB 2.88M + RUB 1.81M Don't get lowballed

Nieuwste Salarisinzendingen

​ Tabelfilter Abonneren Toevoegen Salaris Toevoegen Compensatie Toevoegen

Bedrijf Locatie | Datum Niveau Naam Label Jaren Ervaring Totaal / Bij Bedrijf Totale Compensatie ( RUB ) Basis | Aandelen (jr) | Bonus Geen salarissen gevonden Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Ontvang meldingen van nieuwe salarissen Exporteer DataBekijk Openstaande Vacatures

HR / Recruitment? Maak een interactief aanbod

Bijdragen

Wat is het vestigingsschema bij Bell Integrator ?

Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox Abonneer je op geverifieerde Software Engineer aanbiedingen . Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie → Voer Je E-mailadres In Voer Je E-mailadres In Abonneren Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.