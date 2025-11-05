Bedrijvengids
Bell Integrator
Bell Integrator Software Engineer Salarissen in Moscow Metro Area

Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in Moscow Metro Area bij Bell Integrator bedraagt in totaal RUB 1.89M per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Bell Integrator's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/5/2025

Mediaan Pakket
company icon
Bell Integrator
Frontend Software Engineer
Moscow, MC, Russia
Totaal per jaar
RUB 1.89M
Niveau
Senior
Basissalaris
RUB 1.89M
Stock (/yr)
RUB 0
Bonus
RUB 0
Jaren bij bedrijf
1 Jaar
Jaren ervaring
1 Jaar
Wat zijn de carrièreniveaus bij Bell Integrator?
Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Stage Salarissen

Bijdragen

Inbegrepen Functies

Nieuwe Functie Indienen

Frontend Software Engineer

Kwaliteitsborging (QA) Software Engineer

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij Bell Integrator in Moscow Metro Area ligt op een jaarlijkse totale beloning van RUB 3,138,099. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Bell Integrator voor de Software Engineer functie in Moscow Metro Area is RUB 1,886,014.

Andere Bronnen