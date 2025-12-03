De gemiddelde Solution Architect totale vergoeding in Canada bij Bell Flight varieert van CA$118K tot CA$165K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Bell Flight's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 12/3/2025
Gemiddelde Totaalvergoeding
Nodig je vrienden en community uit om anoniem salarissen toe te voegen in minder dan 60 seconden. Meer data betekent betere inzichten voor werkzoekenden zoals jij en onze community!
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/bell-flight/salaries/solution-architect.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.