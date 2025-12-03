Bedrijvengids
Bell Flight
  • Salarissen
  • Project Manager

  • Alle Project Manager Salarissen

Bell Flight Project Manager Salarissen

Het mediane Project Manager vergoedinspakket in United States bij Bell Flight bedraagt in totaal $133K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Bell Flight's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 12/3/2025

Mediaan Pakket
company icon
Bell Flight
Project Engineer
Hurst, TX
Totaal per jaar
$133K
Niveau
L4
Basissalaris
$125K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$8.1K
Jaren bij bedrijf
0 Jaren
Jaren ervaring
10 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Bell Flight?
Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Bijdragen

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Project Manager bij Bell Flight in United States ligt op een jaarlijkse totale beloning van $150,125. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Bell Flight voor de Project Manager functie in United States is $131,000.

Andere Bronnen

