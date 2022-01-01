Bedrijvengids
BD
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf

BD Salarissen

BD's salaris varieert van $12,361 in totale vergoeding per jaar voor een Founder in India aan de onderkant tot $230,840 voor een Software Engineering Manager in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van BD. Laatst bijgewerkt: 9/4/2025

$160K

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van $30K+ (soms $300K+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Software Engineer
Median $125K

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Quality Assurance (QA) Software Engineer

Mechanisch Ingenieur
Median $95K

Quality Engineer

Biomedisch Ingenieur
Median $107K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Business Analist
Median $90K
Data Analist
Median $97.5K
Data Scientist
Median $145K
Technisch Programma Manager
Median $205K
Project Manager
Median $110K
Sales
Median $195K
Marketing
Median $212K
Product Manager
Median $126K
Accountant
$121K
Business Operations
$80.6K
Customer Service
$25K
Elektrisch Ingenieur
$93.3K
Financieel Analist
$197K
Founder
$12.4K
Geologisch Ingenieur
$94.9K
Human Resources
$186K
Informatietechnoloog (IT)
Median $200K
Product Designer
$122K
Programma Manager
$124K
Recruiter
$68.3K
Regulatory Affairs
$90.8K
Cybersecurity Analist
$209K
Software Engineering Manager
$231K
Solution Architect
$128K
Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

The highest paying role reported at BD is Software Engineering Manager at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $230,840. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at BD is $122,400.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor BD

Gerelateerde Bedrijven

  • Ameriprise Financial
  • Danaher
  • Skillsoft
  • Werner Enterprises
  • AeroVironment
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen