BCI
BCI Salarissen

BCI's salaris varieert van $38,592 in totale vergoeding per jaar voor een Sales in United States aan de onderkant tot $81,455 voor een Product Manager in Canada aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van BCI. Laatst bijgewerkt: 9/4/2025

$160K

Software Engineer
Median $80K
Product Manager
$81.5K
Sales
$38.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

El puesto con mayor salario reportado en BCI es Gerente de Producto at the Common Range Average level con una compensación total anual de $81,455. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en BCI es $80,014.

