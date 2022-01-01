Bedrijvenoverzicht
BCG Digital Ventures
BCG Digital Ventures Salarissen

Het salarisbereik van BCG Digital Ventures varieert van $57,839 in totale vergoeding per jaar voor een Recruiter in Netherlands aan de onderkant tot $327,256 voor een Venture Kapitalist in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van BCG Digital Ventures. Laatst bijgewerkt: 8/11/2025

$160K

Productmanager
Product Manager $125K
Senior Product Manager $189K
Lead Product Manager $223K
Software Engineer
Median $162K
Data Wetenschapper
$159K

Personeelszaken
$134K
Management Consultant
$156K
Product Designer
$111K
Product Design Manager
$166K
Recruiter
$57.8K
Software Engineering Manager
$159K
UX Onderzoeker
$121K
Venture Kapitalist
$327K
Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij BCG Digital Ventures is Venture Kapitalist at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $327,256. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij BCG Digital Ventures is $158,547.

