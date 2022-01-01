Bedrijvengids
BBVA USA
BBVA USA Salarissen

BBVA USA's salaris varieert van $59,352 in totale vergoeding per jaar voor een Human Resources in Cyprus aan de onderkant tot $177,383 voor een Software Engineering Manager in United States aan de bovenkant.

$160K

Data Scientist
$162K
Human Resources
$59.4K
Software Engineer
$86K

Software Engineering Manager
$177K
Veelgestelde vragen

The highest paying role reported at BBVA USA is Software Engineering Manager at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $177,383. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at BBVA USA is $123,776.

Andere Bronnen