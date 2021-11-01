BBK Electronics Salarissen

BBK Electronics's salaris varieert van $49,757 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer in India aan de onderkant tot $233,171 voor een Product Manager in United Arab Emirates aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van BBK Electronics . Laatst bijgewerkt: 9/5/2025