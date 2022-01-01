Bedrijvengids
BBC
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf

BBC Salarissen

BBC's salaris varieert van $23,231 in totale vergoeding per jaar voor een Product Designer in India aan de onderkant tot $137,102 voor een Software Engineering Manager in United Kingdom aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van BBC. Laatst bijgewerkt: 9/5/2025

$160K

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van $30K+ (soms $300K+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Software Engineer
Junior Software Engineer $52.8K
Software Engineer $67.4K
Senior Software Engineer $80K

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Product Manager
Median $134K
Software Engineering Manager
Median $137K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Accountant
$52.1K
Business Analist
$89.4K
Data Analist
$69K
Data Scientist
$82.9K
Human Resources
$66.3K
Informatietechnoloog (IT)
$64.7K
Mechanisch Ingenieur
$70.2K
Product Designer
$23.2K
Solution Architect
$121K
UX Researcher
$62.7K
Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij BBC is Software Engineering Manager met een jaarlijkse totale beloning van $137,102. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij BBC is $69,014.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor BBC

Gerelateerde Bedrijven

  • The Telegraph
  • Bertelsmann
  • Findmypast
  • YouView
  • Viacom18
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen