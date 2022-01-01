BBC Salarissen

BBC's salaris varieert van $23,231 in totale vergoeding per jaar voor een Product Designer in India aan de onderkant tot $137,102 voor een Software Engineering Manager in United Kingdom aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van BBC . Laatst bijgewerkt: 9/5/2025