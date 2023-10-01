BayWa Salarissen

BayWa's salaris varieert van $66,221 in totale vergoeding per jaar voor een Informatietechnoloog (IT) in Germany aan de onderkant tot $194,025 voor een Business Development in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van BayWa . Laatst bijgewerkt: 11/19/2025