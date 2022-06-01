Basware Salarissen

Bedrijvengids
Basware's salaris varieert van $88,257 in totale vergoeding per jaar voor een Customer Service Operations in United States aan de onderkant tot $112,535 voor een Product Manager in Finland aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Basware. Laatst bijgewerkt: 9/2/2025

$160K

Customer Service Operations
$88.3K
Product Design Manager
$92.5K
Product Manager
$113K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Veelgestelde vragen

A função com maior remuneração reportada na Basware é Gestor de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $112,535. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Basware é $92,479.

