Basis Technologies Salarissen

Basis Technologies's salaris varieert van $70,853 in totale vergoeding per jaar voor een Marketing in United States aan de onderkant tot $242,661 voor een Product Manager in Argentina aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Basis Technologies. Laatst bijgewerkt: 10/10/2025

$160K

Software Engineer
Median $96K
Data Analist
$95.9K
Data Scientist
$73.4K

Marketing
$70.9K
Product Manager
$243K
Recruiter
$88.4K
Sales
$209K
Software Engineering Manager
$220K
Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Basis Technologies is Product Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $242,661. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Basis Technologies is $95,938.

