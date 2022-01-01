Bedrijvenoverzicht
BambooHR
Werk je hier? Claim je bedrijf

BambooHR Salarissen

Het salarisbereik van BambooHR varieert van $55,000 in totale vergoeding per jaar voor een Verkoop aan de onderkant tot $223,328 voor een Partner Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van BambooHR. Laatst bijgewerkt: 8/26/2025

$160K

Word betaald, niet bespeeld

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en realiseren regelmatig verhogingen van €30.000+ (soms €300.000+).Laat je salaris onderhandelen of je cv beoordelen door de echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Software Engineer
Median $125K
Productmanager
Median $157K
Informatietechnoloog (IT)
$148K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

39 15
39 15
Partner Manager
$223K
Recruiter
$69.3K
Verkoop
Median $55K
Ontbreekt je functie?

Zoek naar alle salarissen op onze vergoedingspagina of voeg je salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij BambooHR is Partner Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $223,328. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij BambooHR is $136,368.

Uitgelichte vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor BambooHR

Gerelateerde bedrijven

  • Qlik
  • Axway
  • Acquia
  • Jelli
  • WillowTree
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Overige bronnen