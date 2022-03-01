Bedrijvengids
Babbel
Babbel Salarissen

Babbel's salaris varieert van $63,584 in totale vergoeding per jaar voor een Data Analist aan de onderkant tot $114,637 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Babbel. Laatst bijgewerkt: 10/16/2025

Software Engineer
Median $87.9K

Frontend Software Engineer

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Software Engineering Manager
Median $115K
Business Analist
$93.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Data Analist
$63.6K
Human Resources
$83.9K
Marketing
$70.7K
Product Designer
$68.4K
Product Manager
$75.8K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Babbel is Software Engineering Manager met een jaarlijkse totale beloning van $114,637. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Babbel is $79,850.

