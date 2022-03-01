Babbel Salarissen

Babbel's salaris varieert van $63,584 in totale vergoeding per jaar voor een Data Analist aan de onderkant tot $114,637 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Babbel . Laatst bijgewerkt: 10/16/2025