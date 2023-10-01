Bedrijvenoverzicht
AwanTunai
AwanTunai Salarissen

Het salarisbereik van AwanTunai varieert van $7,300 in totale vergoeding per jaar voor een Data Wetenschapper in Indonesia aan de onderkant tot $159,200 voor een Software Engineering Manager in India aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van AwanTunai. Laatst bijgewerkt: 8/9/2025

$160K

Data Wetenschapper
$7.3K
Software Engineer
$37.5K
Software Engineering Manager
$159K

AwanTunai'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $159,200 ücretle Yazılım Mühendisliği Yöneticisi at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
AwanTunai'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $37,510'dır.

