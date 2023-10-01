AwanTunai Salarissen

Het salarisbereik van AwanTunai varieert van $7,300 in totale vergoeding per jaar voor een Data Wetenschapper in Indonesia aan de onderkant tot $159,200 voor een Software Engineering Manager in India aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van AwanTunai . Laatst bijgewerkt: 8/9/2025