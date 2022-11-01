Avidbots Salarissen

Het salarisbereik van Avidbots varieert van $92,263 in totale vergoeding per jaar voor een Productmanager aan de onderkant tot $121,187 voor een Personeelsoperaties aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Avidbots . Laatst bijgewerkt: 8/9/2025