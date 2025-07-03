Bedrijvengids
Avid
Avid Salarissen

Avid's salaris varieert van $72,823 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer in Canada aan de onderkant tot $162,787 voor een Project Manager in United Kingdom aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Avid. Laatst bijgewerkt: 8/26/2025

$160K

Product Designer
$139K
Project Manager
$163K
Software Engineer
$72.8K

Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Avid is Project Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $162,787. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Avid is $139,300.

Andere Bronnen