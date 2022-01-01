Avenue Code Salarissen

Bedrijvengids
Avenue Code's salaris varieert van $22,038 in totale vergoeding per jaar voor een Recruiter in Brazil aan de onderkant tot $201,000 voor een Project Manager in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Avenue Code. Laatst bijgewerkt: 8/26/2025

$160K

Software Engineer
Median $30.1K

Backend Software Engineer

Product Manager
Median $95.9K
Business Analist
$111K

Product Designer
$39.6K
Project Manager
$201K
Recruiter
$22K
Software Engineering Manager
$52.3K
Solution Architect
$71.6K
UX Researcher
$135K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Avenue Code is Project Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $201,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Avenue Code is $71,640.

