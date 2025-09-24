Bedrijvengids
Avantus Federal
  • Salarissen
  • Data Scientist

  • Alle Data Scientist Salarissen

Avantus Federal Data Scientist Salarissen

Het mediane Data Scientist vergoedinspakket in United States bij Avantus Federal bedraagt in totaal $100K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Avantus Federal's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/24/2025

Mediaan Pakket
company icon
Avantus Federal
Data Scientist
Washington, DC
Totaal per jaar
$100K
Niveau
1
Basissalaris
$100K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Jaren bij bedrijf
2 Jaren
Jaren ervaring
2 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Avantus Federal?

$160K

Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Bijdragen

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Data Scientist bij Avantus Federal in United States ligt op een jaarlijkse totale beloning van $105,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Avantus Federal voor de Data Scientist functie in United States is $100,000.

Andere Bronnen