Avantor Salarissen

Avantor's salaris varieert van $119,761 in totale vergoeding per jaar voor een Mechanisch Ingenieur aan de onderkant tot $234,969 voor een Cybersecurity Analist aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Avantor. Laatst bijgewerkt: 8/26/2025

$160K

Sales
Median $125K
Data Scientist
$201K
Marketing
$179K

Mechanisch Ingenieur
$120K
Product Manager
$151K
Cybersecurity Analist
$235K
Software Engineer
$201K
Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Andere Bronnen