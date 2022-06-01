Avant Salarissen

Bedrijvenoverzicht
Het salarisbereik van Avant varieert van $99,500 in totale vergoeding per jaar voor een Product Designer aan de onderkant tot $306,626 voor een Data Science Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Avant. Laatst bijgewerkt: 8/9/2025

$160K

Software Engineer
Median $150K
Productmanager
Median $110K
Data Analist
$101K

Data Science Manager
$307K
Data Wetenschapper
$181K
Product Designer
$99.5K
Software Engineering Manager
$285K
Veelgestelde vragen

The highest paying role reported at Avant is Data Science Manager at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $306,626. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Avant is $150,000.

