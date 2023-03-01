Bedrijvenoverzicht
Auvik Networks
Werk je hier? Claim je bedrijf

Auvik Networks Salarissen

Het salarisbereik van Auvik Networks varieert van $47,916 in totale vergoeding per jaar voor een Informatietechnoloog (IT) aan de onderkant tot $239,700 voor een Productmanager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Auvik Networks. Laatst bijgewerkt: 8/16/2025

$160K

Word betaald, niet bespeeld

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en realiseren regelmatig verhogingen van €30.000+ (soms €300.000+).Laat je salaris onderhandelen of je cv beoordelen door de echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Informatietechnoloog (IT)
$47.9K
Productmanager
$240K
Software Engineer
$82.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Software Engineering Manager
$139K
Technisch Schrijver
$65.7K
Ontbreekt je functie?

Zoek naar alle salarissen op onze vergoedingspagina of voeg je salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

El rol con mayor salario reportado en Auvik Networks es Productmanager at the Common Range Average level con una compensación total anual de $239,700. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Auvik Networks es $82,488.

Uitgelichte vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Auvik Networks

Gerelateerde bedrijven

  • Pinterest
  • Microsoft
  • Intuit
  • PayPal
  • LinkedIn
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Overige bronnen