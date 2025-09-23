Bedrijvengids
Autodesk
Autodesk UX Researcher Salarissen

Laatst bijgewerkt: 9/23/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

CA$151K - CA$175K
Canada
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
CA$133KCA$151KCA$175KCA$193K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

CA$225K

Vesting Schema

33.3%

JR 1

33.3%

JR 2

33.3%

JR 3

Aandelentype
RSU

Bij Autodesk zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:

  • 33.3% vest in het 1st-JR (33.30% jaarlijks)

  • 33.3% vest in het 2nd-JR (33.30% jaarlijks)

  • 33.3% vest in het 3rd-JR (33.30% jaarlijks)

Veelgestelde vragen

The highest paying salary package reported for a UX Researcher at Autodesk in Canada sits at a yearly total compensation of CA$192,762. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Autodesk for the UX Researcher role in Canada is CA$132,827.

