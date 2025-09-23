Bedrijvengids
De gemiddelde Programma Manager totale vergoeding in Singapore bij Autodesk varieert van SGD 210K tot SGD 299K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Autodesk's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/23/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

SGD 238K - SGD 271K
Singapore
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
SGD 210KSGD 238KSGD 271KSGD 299K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

SGD 209K

Word Betaald, Niet Belazerd

Vesting Schema

33.3%

JR 1

33.3%

JR 2

33.3%

JR 3

Aandelentype
RSU

Bij Autodesk zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:

  • 33.3% vest in het 1st-JR (33.30% jaarlijks)

  • 33.3% vest in het 2nd-JR (33.30% jaarlijks)

  • 33.3% vest in het 3rd-JR (33.30% jaarlijks)

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Programma Manager bij Autodesk in Singapore ligt op een jaarlijkse totale beloning van SGD 298,946. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Autodesk voor de Programma Manager functie in Singapore is SGD 210,276.

