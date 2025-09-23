Product Designer vergoeding in United States bij Autodesk varieert van $122K per year voor P1 tot $292K per year voor P5. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $147K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Autodesk's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/23/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
P1
$122K
$122K
$0
$0
P2
$155K
$129K
$14.4K
$11.8K
P3
$173K
$143K
$22.4K
$7.3K
P4
$176K
$145K
$22.3K
$9K
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
33.3%
JR 1
33.3%
JR 2
33.3%
JR 3
Bij Autodesk zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:
33.3% vest in het 1st-JR (33.30% jaarlijks)
33.3% vest in het 2nd-JR (33.30% jaarlijks)
33.3% vest in het 3rd-JR (33.30% jaarlijks)
