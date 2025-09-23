Bedrijvengids
Autodesk
  • Salarissen
  • Financieel Analist

  • Alle Financieel Analist Salarissen

Autodesk Financieel Analist Salarissen

Het mediane Financieel Analist vergoedinspakket in United States bij Autodesk bedraagt in totaal $326K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Autodesk's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/23/2025

Mediaan Pakket
company icon
Autodesk
Financial Analyst
San Francisco, CA
Totaal per jaar
$326K
Niveau
M4
Basissalaris
$195K
Stock (/yr)
$86K
Bonus
$45K
Jaren bij bedrijf
6 Jaren
Jaren ervaring
15 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Autodesk?

$160K

Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Vesting Schema

33.3%

JR 1

33.3%

JR 2

33.3%

JR 3

Aandelentype
RSU

Bij Autodesk zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:

  • 33.3% vest in het 1st-JR (33.30% jaarlijks)

  • 33.3% vest in het 2nd-JR (33.30% jaarlijks)

  • 33.3% vest in het 3rd-JR (33.30% jaarlijks)

33.3%

JR 1

33.3%

JR 2

33.3%

JR 3

Aandelentype
RSU

Bij Autodesk zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:

  • 33.3% vest in het 1st-JR (33.30% jaarlijks)

  • 33.3% vest in het 2nd-JR (8.32% driemaandelijks)

  • 33.3% vest in het 3rd-JR (8.32% driemaandelijks)



Veelgestelde vragen

The highest paying salary package reported for a Financieel Analist at Autodesk in United States sits at a yearly total compensation of $370,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Autodesk for the Financieel Analist role in United States is $160,250.

