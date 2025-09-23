Bedrijvengids
Het mediane Product Manager vergoedinspakket in Germany bij Auto1 bedraagt in totaal €53.5K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Auto1's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/23/2025

Mediaan Pakket
company icon
Auto1
Product Manager
Berlin, BE, Germany
Totaal per jaar
€53.5K
Niveau
-
Basissalaris
€53.5K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Jaren bij bedrijf
2 Jaren
Jaren ervaring
4 Jaren
Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Product Manager bij Auto1 in Germany ligt op een jaarlijkse totale beloning van €77,914. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Auto1 voor de Product Manager functie in Germany is €53,529.

