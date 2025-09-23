Bedrijvengids
Australian Government
Australian Government Solution Architect Salarissen

De gemiddelde Solution Architect totale vergoeding in Australia bij Australian Government varieert van A$103K tot A$146K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Australian Government's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/23/2025

A$117K - A$138K
Australia
A$249K

Wat zijn de carrièreniveaus bij Australian Government?

Cloud Security Architect

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Solution Architect bij Australian Government in Australia ligt op een jaarlijkse totale beloning van A$145,862. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Australian Government voor de Solution Architect functie in Australia is A$102,737.

Andere Bronnen